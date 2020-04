Aeratory i wertykulatory - zadbaj o swój ogród

Chyba każdy z nas uwielbia mieć zadbany oraz piękny trawnik, jednak wymaga to zazwyczaj dużego nakładu pracy. Czasami podlewanie oraz koszenie nie wystarczy. By nasza trawa szybko rosła oraz zawsze była w świetnej kondycji musi być odżywiona. Dlatego właśnie powinniśmy zadbać o glebę, a także jej odpowiednie napowietrzenie oraz nawilżenie. Dzięki czemu lepiej będzie wchłaniać składniki odżywcze. By zrobić to w łatwy sposób powinniśmy zaopatrzyć się w aeratory i wertykulatory.

Niezbędnik w każdym ogrodzie

Aeratory i wertykulatory to urządzenia, które w łatwy sposób zadbają o nasz ogród. Pierwszy z nich służy do napowietrzania gleby. Wyposażony jest w specjalistyczne kolce, które mają na celu rozluźniać glebę oraz ją napowietrzać. Szczególnie powinno się go wykorzystywać w okresie zimowym. Wertykulator posiada podobne działanie, zarówno napowietrza jak i pomaga pozbyć sie martwych części mchu oraz roślin czy chwastów. Dzięki takiemu zabiegowi trawa szybciej się regeneruje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą. Wybierz sprzęt odpowiedni dla Ciebie.