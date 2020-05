Jacuzzi ogrodowe — jak wybrać?

Jacuzzi ogrodowe to znakomita forma relaksu na świeżym powietrzu. W sklepach dostępne są zarówno wersje całoroczne, jak i sezonowe. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem wanny z hydromasażem i chcesz dowiedzieć się, na co powinieneś zwrócić uwagę, a także, w jakim miejscu najlepiej ustawić ją w ogrodzie, to zapraszamy do przeczytania naszych wskazówek!

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Wybierając jacuzzi ogrodowe przede wszystkim, powinniśmy zastanowić się, w jakim miejscu stanie ono w ogrodzie, a także dokładnie sprawdzić jego wymiary, aby upewnić się, że mamy odpowiednio dużo przestrzeni. Należy również sprawdzić, czy transport wanny z salonu do ogrodu będzie możliwy. Po zakupie jacuzzi bardzo często okazuje się bowiem, że występują problemy z jego przetransportowaniem do miejsca docelowego, z uwagi na brak dojazdu czy utrudnienia występujące na drodze transportowej. Warto zastanowić się również nad kwestią zadaszenia jacuzzi.

Gdzie umieścić jacuzzi ogrodowe?

Planując zakup całorocznej wanny z hydromasażem do ogrodu, trzeba dokładnie zastanowić się nad miejscem, w którym chcemy ją umieścić. Biorąc pod uwagę klimat panujący w naszym kraju, a zatem to, że w zimie temperatura dochodzi nawet do -20 st. C warto umieścić jacuzzi ogrodowe maksymalnie 10 m od wyjścia z domu, dzięki czemu zapobiegniemy odczucie chłodu przy niskich temperaturach. Bardzo dokładnie należy sprawdzić również podłoże — powinno być wytrzymałe i równe. W celu uniknięcia problemu z utrzymaniem jacuzzi należy sprawdzić, czy w jej pobliżu nie znajdują się jakieś krzewy, czy inne źródła potencjalnego zanieczyszczenia wody. Istotną kwestią jest również prywatność. Warto umieścić wannę w miejscu, w którym nie będziemy wystawieni na widok wszystkich sąsiadów lub przechodniów.